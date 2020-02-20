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Власть     20.02.2020 10:09

Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

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Теги:  Михаил Мишустин  Владимир Путин  Правительство РФ  назначение 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, почему выбрал на пост премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Путина, ему предлагали другие кандидатуры на пост главы правительства, но Мишустина среди них не было. Кандидатуру Мишустина выбрал он сам, руководствуясь его «личными и деловыми качествами» и учитывая итоги его работы на посту главы ФНС.

«Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», - заявил президент России.

Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России 16 января, после того, как прежний состав правительства во главе с экс-премьером Дмитрием Медведевым подал в отставку.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Владимир Путин  Правительство РФ  назначение 

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