20 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, почему выбрал на пост премьер-министра Михаила Мишустина.



По словам Путина, ему предлагали другие кандидатуры на пост главы правительства, но Мишустина среди них не было. Кандидатуру Мишустина выбрал он сам, руководствуясь его «личными и деловыми качествами» и учитывая итоги его работы на посту главы ФНС.



«Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», - заявил президент России.



Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России 16 января, после того, как прежний состав правительства во главе с экс-премьером Дмитрием Медведевым подал в отставку.