Путин разрешил правительству РФ вводить режим ЧС

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству РФ право вводить в стране режим ЧС. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.