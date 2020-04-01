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Власть     01.04.2020 19:21

Путин разрешил правительству РФ вводить режим ЧС

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Теги:  коронавирус  документ  закон  Владимир Путин  Путин  правительство 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству РФ право вводить в стране режим ЧС. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Теги: 
коронавирус  документ  закон  Владимир Путин  Путин  правительство 

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