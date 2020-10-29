29 октября. Mossovetinfo.ru – Российские власти не собираются вводить всеобщий локдаун из-за распространения коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовыступления на форуме «Россия зовет».



По словам президента, власти четко понимают, какие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Уже принятые меры оказались своевременными и эффективными и при этом позволили смягчить спад в экономике. Однако риски еще сохраняются.



Путин также назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом, принятые местными и региональными властями в городах и муниципальных образованиях России. По мнению президента, эти меры максимально обезопасят людей, но в тоже время не остановят экономику и бизнес.