29 октября. Mossovetinfo.ru – Российские власти не собираются вводить всеобщий локдаун из-за распространения коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовыступления на форуме «Россия зовет».
По словам президента, власти четко понимают, какие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Уже принятые меры оказались своевременными и эффективными и при этом позволили смягчить спад в экономике. Однако риски еще сохраняются.
Путин также назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом, принятые местными и региональными властями в городах и муниципальных образованиях России. По мнению президента, эти меры максимально обезопасят людей, но в тоже время не остановят экономику и бизнес.
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