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Власть     29.10.2020 14:14

Путин: Российские власти не собираются вводить всеобщий локдаун из-за коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  ограничения 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Российские власти не собираются вводить всеобщий локдаун из-за распространения коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовыступления на форуме «Россия зовет».

По словам президента, власти четко понимают, какие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Уже принятые меры оказались своевременными и эффективными и при этом позволили смягчить спад в экономике. Однако риски еще сохраняются.

Путин также назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом, принятые местными и региональными властями в городах и муниципальных образованиях России. По мнению президента, эти меры максимально обезопасят людей, но в тоже время не остановят экономику и бизнес.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  ограничения 

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