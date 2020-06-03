3 июня. Mossovetinfo.ru – Путин согласился объявить в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, соответствующее решение было принято на совещании о мерах по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
С предложением объявить в регионе режим ЧС федерального уровня выступил глава МЧС Евгений Зиничев.
Разлив дизельного топлива произошел на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.
При этом, по словам Зиничева, работники ТЭЦ пытались ликвидировать аварию своими силами, не сообщив об этом спасателям. Информация о разливе топлива поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы МЧС только 31 мая.
Президент России раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на случившуюся аварию.
«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?», - возмутился Путин.
Также президент остался недоволен докладом губернатора Красноярского края Александра Усса, который доложил о случившемся, но не сообщил о том, какие меры намерены предпринять местные власти для ликвидации последствий аварии.
Путин заявил, что даст поручение правоохранительным органам дать правовую оценку действиям должностных лиц края, а также разобраться с информацией о своевременности передачи сведений об аварии в МЧС.
Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в результате аварии ПДК вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз.
Генеральная дела по факту разлива топлива возбудила уголовные дела по статьям «Порча земли» и «Загрязнение вод».
Президент России потребовал немедленно проработать вопрос ликвидации последствий аварии в Норильске, а также поинтересовался мнением министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкина и министра энергетики Александра Новака, каким образом можно ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.
По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к подвижке опор под топливными цистернами.
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