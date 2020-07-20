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Власть     20.07.2020 14:09

Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

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Теги:  Бессмертный полк  Владимир Путин 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год, сообщает ТАСС.

«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», - заявил президент России в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин отметил, что в следующем году шествие «Бессмертного полка» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в День Победы 9 мая. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отложены. В частности, военный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, был проведен 24 июня.

Шествие «Бессмертного полка» также было отложено на более поздний срок. Предварительно планировалось провести его 26 июля, затем появилась информация о том, что акция может быть перенесена на начало сентября.


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Теги: 
Бессмертный полк  Владимир Путин 

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