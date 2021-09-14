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Власть     14.09.2021 12:05

Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин сообщил, что должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В связи с этим президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях в режиме видеоконференции. Об этом Путин сообщил президенту Таджикистаан Эмомали Рахмону в ходе телефонного разговора.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19 

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