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Власть     18.12.2020 14:52

Путин сообщил о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  СНГ  коронавирус  вакцины  производство 

18 декабря. Mossovetinfo.ru - В России скоро появятся новые вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу, в режиме видоконференции.

Президент России также предложил всем странам СНГ помощь в вакцинации населения от коронавируса.

«Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Российский президент также предложил членам совета вместе заняться производством вакцин и заявил, что Россия заинтересована в этой работе. Путин отметил, что совместное производство вакцин очень важно для населения стран СНГ, учитывая тесные контакты в различных сферах и массовое передвижение граждан через границы.

Президент России подчеркнул, что Россия оказывала и будет оказывать всем партнерам по СНГ максимально возможную помощь по преодолению коронавируса и его последствий.


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Теги: 
Владимир Путин  СНГ  коронавирус  вакцины  производство 

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