Другие материалы
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Власть
18.12.2020, 14:52
Путин сообщил о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса
18 декабря. Mossovetinfo.ru - В России скоро появятся новые вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу, в ре...
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Власть
17.12.2020, 16:57
Путин: локдаун в России не планируется
17 декабря. Mossovetinfo.ru - Локдаун в России не планируется завил президент России Владимир путин в ходе общения с журналистами после окончания ежегодной пресс-конференции. По словам Путин...
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Власть
17.12.2020, 16:44
Всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка - Путин
17 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в заключение ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем российским семьям, в которых есть дети до 7 лет, решено выплатить по 5 тыся...