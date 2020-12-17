18 декабря. Mossovetinfo.ru - В России скоро появятся новые вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу, в режиме видоконференции.



Президент России также предложил всем странам СНГ помощь в вакцинации населения от коронавируса.



«Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Российский президент также предложил членам совета вместе заняться производством вакцин и заявил, что Россия заинтересована в этой работе. Путин отметил, что совместное производство вакцин очень важно для населения стран СНГ, учитывая тесные контакты в различных сферах и массовое передвижение граждан через границы.



Президент России подчеркнул, что Россия оказывала и будет оказывать всем партнерам по СНГ максимально возможную помощь по преодолению коронавируса и его последствий.