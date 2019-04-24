24 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителям некоторых областей Украины, указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Указ предоставляет право на получение российского гражданства в упрощенном порядке жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Согласно указу, заявления указанных лиц о получении российского гражданства должны быть рассмотрены не позднее, чем в трехмесячный срок после подачи. Российское гражданство указанные жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей приобретают со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ.
15:20 Власть Путин упростил получение российского гражданства жителям некоторых областей Украины
14:15 Город (Москва и область) Замечания по проектам кварталов реновации будут принимать 7 дней
13:46 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют 1 мая
13:12 Общество В Москве 24 апреля зафиксирован самый теплый день с начала года
12:44 Происшествия Более 200 человек эвакуировали из школы на востоке Москвы из-за возгорания телефона
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно