24 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителям некоторых областей Украины, указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Указ предоставляет право на получение российского гражданства в упрощенном порядке жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Согласно указу, заявления указанных лиц о получении российского гражданства должны быть рассмотрены не позднее, чем в трехмесячный срок после подачи. Российское гражданство указанные жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей приобретают со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ.