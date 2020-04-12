12 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении президентской квоты членов общественной палаты России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в президентской квоте 40 человек, среди которых врач Лео Бокерия, тренер Ирина Усманова-Винер, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, предприниматель Олег Сирота и другие.
Указом также предлагается приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе. Помимо 40 человек по президентской квоте в ее состав войду 85 представителей от Общественных палат регионов и 43 представителя общероссийских общественных объединений.
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