11 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ определяет цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры, направление на применение искусственного интеллекта для реализации национальных проектов и стратегических приоритетов в области научно-технологического развития.
Указ направлен на обеспечение ускоренного развитие искусственного интеллекта, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере.
Правительству России указом поручается до 15 декабря 2019 года внести необходимые изменения в национальную программу «Цифровая экономика», в том числе «разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект», а также предусмотреть финансирование национальной стратегии при формировании государственных бюджетов в 2020-2030 годах.
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