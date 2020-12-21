21 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Государственного совета, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Председателем Госсовета остался сам Владимир Путин, секретарем Госсовета остался помощник президента Игорь Левитин.



В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры парламентских партий, губернаторы регионов, полномочные представители президента в различных регионах России.



Положение о Госсовете было внесено в обновленную Конституцию и утверждено в ходе летнего голосования о внесении поправок. Внесенные поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля.