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Власть     04.06.2018 17:18

Путин уволил главу МЧС Кузбасса Мамонтова

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Теги:  Владимир Путин  МЧС  Кемерово  увольнение  Зимняя вишня  пожар 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин уволил с должности главы Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мамонтов является подозреваемым по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Свою вину Мамонтов не признает.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.


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Теги: 
Владимир Путин  МЧС  Кемерово  увольнение  Зимняя вишня  пожар 

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