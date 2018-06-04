4 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин уволил с должности главы Управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Мамонтов является подозреваемым по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Свою вину Мамонтов не признает.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.
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