21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.



Порядок рассмотрения кандидатуры Кудрина на должность будет утвержден Советом Думы в понедельник в 15:00.



17 мая Госдума освободила от должности главы Счетной палаты Татьяну Голикову, которая стала вице-премьером в составе нового правительства. В тот же день Госдума предложила президенту на пост главы Счетной палаты кандидатуры Алексея Кудрина, первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.



По закону глава Счетной палаты выбирается на 6 лет. Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов на этот пост, из которых президент выбирает одну кандидатуру и «возвращает» ее на утверждение в Госдуму. При этом, если президента не устроят предложенные кандидатуры, он может выдвинуть своего кандидата.