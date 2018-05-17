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Власть     21.05.2018, 11:33

Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

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Теги:  Владимир Путин  Алексей Кудрин  Госдума  Счетная палата 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.

Порядок рассмотрения кандидатуры Кудрина на должность будет утвержден Советом Думы в понедельник в 15:00.

17 мая Госдума освободила от должности главы Счетной палаты Татьяну Голикову, которая стала вице-премьером в составе нового правительства. В тот же день Госдума предложила президенту на пост главы Счетной палаты кандидатуры Алексея Кудрина, первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По закону глава Счетной палаты выбирается на 6 лет. Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов на этот пост, из которых президент выбирает одну кандидатуру и «возвращает» ее на утверждение в Госдуму. При этом, если президента не устроят предложенные кандидатуры, он может выдвинуть своего кандидата.


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Теги: 
Владимир Путин  Алексей Кудрин  Госдума  Счетная палата 

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