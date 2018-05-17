Другие материалы
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Власть
21.05.2018, 11:33
Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Порядок рассмотрения кан...
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Власть
18.05.2018, 15:18
Новый состав правительства РФ
18 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин одобрил новый состав российского правительства, предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на официальном сайте Кремля...
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Власть
17.05.2018, 12:43
МГД разрешила создавать избирательные участки на выборах мэра за пределами Москвы
17 мая. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума на внеочередном заседании 17 мая приняла закон «О внесении изменения в статью 14 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный ко...