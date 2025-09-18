 
Актуальные темы: переговоры
Власть     19.09.2025 19:25

Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Счетная палата России  аудитор  кандидатуры  Госдума  президент 

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на председатель Госдумы Вячеслава Володина.

«Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании», — сказал Володин.

Вячеслав Володин отметил, что в списке — претенденты, предложенные всеми фракциями ГД. Ранее они были направлены Президенту после рассмотрения Советом Государственной Думы.

Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Счетная палата России  аудитор  кандидатуры  Госдума  президент 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:25 Власть Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты

18:50 В мире Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор - Синьхуа

17:59 Город (Москва и область) 20 и 21 сентября в центре Москвы изменится движение транспорта в связи с марафоном - схемы

20:15 Власть Путин не исключил отмены патентной системы для мигрантов - Миронов

11:37 Власть Путин внес в Совфед кандидатуру Гуцана в генпрокуроры России

Актуальные материалы

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru