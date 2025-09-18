Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на председатель Госдумы Вячеслава Володина.



«Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании», — сказал Володин.



Вячеслав Володин отметил, что в списке — претенденты, предложенные всеми фракциями ГД. Ранее они были направлены Президенту после рассмотрения Советом Государственной Думы.



Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.