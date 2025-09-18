Другие материалы
Власть
19.09.2025, 19:25
Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Ка...
Власть
18.09.2025, 20:15
Путин не исключил отмены патентной системы для мигрантов - Миронов
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл в Ново-Огарёво 18 сентября встречу с руководителями фрак...
Власть
18.09.2025, 11:37
Путин внес в Совфед кандидатуру Гуцана в генпрокуроры России
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру для назначения Александра Гуц...