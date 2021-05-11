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Власть     11.05.2021 09:57

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по отрытому небу.

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  законопроекты  договора 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, документ опубликован в базе данных Госдумы.

Договор по открытому небу был заключен в январе 2002 года и позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и различных мероприятиях с помощью полетов авиации.

Однако в 2020 году США запустили процедуру выхода из договора, которая была завершена в ноябре.

В ответ в январе 2021 года Россия также запустила процедуру выхода из Договора. По заявлению российского МИД, действия США, их выход из Договора по открытому небу, существенно нарушили баланс интересов других государств.

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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  законопроекты  договора 

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