Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по отрытому небу.

11 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, документ опубликован в базе данных Госдумы.



Договор по открытому небу был заключен в январе 2002 года и позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и различных мероприятиях с помощью полетов авиации.



Однако в 2020 году США запустили процедуру выхода из договора, которая была завершена в ноябре.



В ответ в январе 2021 года Россия также запустила процедуру выхода из Договора. По заявлению российского МИД, действия США, их выход из Договора по открытому небу, существенно нарушили баланс интересов других государств.