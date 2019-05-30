30 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Законопроект, который должен вступить в силу сразу после опубликования, предусматривает временное прекращение действия договора и предоставляет президенту страны право самостоятельно принимать решение о возобновлении его действия.
Первое чтение нового законопроекта пройдет 18 июня. В Совете Федерации уже заявили, что готовы рассмотреть проект сразу после его рассмотрения Госдумой.
Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности был подписан в 1987 году. В последние годы американская сторона неоднократно обвиняла Россию в нарушении договора и в проведении испытаний ракеты, которая нарушает договор. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора из-за нарушения его положений российской стороной. Россия неоднократно отвергала обвинения США и в свою очередь обвиняла американскую сторону в нарушении положений договора.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона выйдет из договора, потому что Россия не выполняет принятых по договору обязательств. США приостановили исполнение своих обязательств по договору. В ответ 4 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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