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Власть     22.03.2021 23:06

Путин возмутился заявлениями о российской вакцине в Евросоюзе

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

22 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации от коронавируса прокомментировал высказывание еврокоммиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

В эфире телеканала TF1 Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса, так как в Евросоюзе зарегистрировали четыре других вакцины, которые позволят сформировать популяционный иммунитет.

«Как мне доложили, прямо сейчас один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что, как он сказал, «нам «Спутник V» не нужен». Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем», - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

При этом, по словам Путина, подобные заявления официальных лиц Евросоюза заставляют задуматься, защищают ли они интересы граждан стран Европы или занимаются лоббированием интересов фармацевтических компаний.

Президент отметил, что российскую вакцину признали уже 55 стран мира, в которых проживают 1,4 миллиарда человек. В связи с этим он призвал российские фармацевтические компании учитывать динамику глобального рынка и спрос на российскую вакцину, и развивать производственные мощности с учетом этих факторов. При этом, приоритетом должна являться вакцинация российских граждан, удовлетворение в первую очередь внутренних потребностей страны.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

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