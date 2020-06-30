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Власть     30.06.2020 12:26

Путин выступит с новым обращением к россиянам днем 30 июня

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Теги:  Владимир Путин  обращение 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, выступит с новым обращением к россиянам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, обращение состоится в районе двух часов дня.

С предыдущим обращением к россиянам Путин выступил неделю назад, во вторник, 23 июня.


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Теги: 
Владимир Путин  обращение 

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