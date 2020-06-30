30 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, выступит с новым обращением к россиянам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, обращение состоится в районе двух часов дня.
С предыдущим обращением к россиянам Путин выступил неделю назад, во вторник, 23 июня.
12:26 Власть Путин выступит с новым обращением к россиянам днем 30 июня
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