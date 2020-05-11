11 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 11 мая, во второй половине дня, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны, сообщается на официальном сайте Кремля.
Сообщается, что в своем обращении президент страны затронет вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и расскажет о новых мерах поддержки граждан и экономики страны.
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