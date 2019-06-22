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Власть     22.06.2019 11:05

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

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Теги:  Владимир Путин  Путин  указы  документы  самолеты  безопасность 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию.

В Тбилиси на неделе произошло массовые беспорядки. Это случилось после того, как на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Сам Гаврило утверждает, что его на это место посадила грузинская сторона, как и положено протоколом таких мероприятий.

После этого оппозиционные депутаты покинули зал, а около здания парламента начались беспорядки. Митингующие потребовали от российской делегации покинуть страну, а также отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Во время беспорядков пострадали не менее 240 человек. Более 300 человек были задержаны,

Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские власти заинтересованы в дестабилизации ситуации в Грузии и обвинила Россию в организацию протестов, назвав страну «врагом и оккупантом.

Премьер-министр РФ назвал заявление Зурабишвили непрофессиональным, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся в Грузии крупнейшей провокацией.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  указы  документы  самолеты  безопасность 

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