17 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Указ запрещает снимать номера с автомобилей даже в случае запрета на их эксплуатацию. При этом за сотрудниками ГИБДД сохраняется право вводить запрет на использование транспортного средства.



Указ вступил в силу со дня подписания.