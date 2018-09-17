17 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ запрещает снимать номера с автомобилей даже в случае запрета на их эксплуатацию. При этом за сотрудниками ГИБДД сохраняется право вводить запрет на использование транспортного средства.
Указ вступил в силу со дня подписания.
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