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Власть     17.09.2018 10:18

Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей

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Теги:  Владимир Путин  ГИБДД  автомобильные номера 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ запрещает снимать номера с автомобилей даже в случае запрета на их эксплуатацию. При этом за сотрудниками ГИБДД сохраняется право вводить запрет на использование транспортного средства.

Указ вступил в силу со дня подписания.


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Теги: 
Владимир Путин  ГИБДД  автомобильные номера 

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