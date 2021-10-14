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Власть     14.10.2021 10:18

Путин заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

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Теги:  Владимир Путин  Путин  выборы  выборы-2024 

14 октября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что пока еще не принял решения о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», - заявил президент России.

Отвечая на вопрос о своем возможном преемнике, Путин заявил, что на такие вопросы он традиционно предпочитает не отвечать и отметил, что такие разговоры дестабилизируют ситуацию и мешают работе органов власти и госстсруктур.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  выборы  выборы-2024 

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