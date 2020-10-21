21 октября. Mossovetinfo.ru – Российские власти не собираются вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», - заявил президент России.
При этом, Путин назвал оправданными те точечные меры по борьбе с коронавирусом, которые применяются в настоящее время. Президент призвал бизнес-сообщество выполнять принятые меры предосторожности, но подчеркнул, что власти находятся в контакте с бизнесом, в отношении предпринимаемых мер. В частности, по мнению Путина, есть вопросы по режиму удаленной работы, при введении которого необходимо обеспечить интересы как бизнеса, так и работников.
Президент также призвал бизнес активнее подключаться к вопросам производства вакцины от коронавируса, так как вакцинацию необходимо разворачивать по всей стране. По словам Путина, вакцинация россиян является первоочередной задачей, производство вакцины на экспорт - вторично. В тоже время Путин отметил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке оценивается примерно в 100 миллиардов долларов ежегодно, поэтому производство вакцины может стать как хорошим бизнесом, так и важной гуманитарной составляющей.
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