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Власть     10.11.2020 08:39

Путин объявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе

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Теги:  Нагорный Карабах  Владимир Путин  Путин 

10 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 по московскому времени 10 ноября. Заявление президента России опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что заявление о прекращении огня, кроме него, подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Согласно достигнутым договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях.

Кроме того, в зоне конфликта развертывается миротворческий контингент РФ. Стороны должны произвести обмен военнопленными, другими лицами и телами погибших.

В заявлении говорится, что все экономические и транспортные связи региона должны быть разблокированы. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России.

Вечером 9 ноября МИД Азербайджана признал, что сбил российский военный вертолет. В заявлении отмечается, что вертолёт был сбит случайно. Азербайджанская сторона сообщила, что приносит свои извинения и готова к выплате компенсации. В МИД РФ позитивно оценили тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину. В МИД России также отметили, что Азербайджан пообещал провести расследование и наказать виновных.

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Теги: 
Нагорный Карабах  Владимир Путин  Путин 

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