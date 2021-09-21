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21.09.2021, 17:51
Пособия и выплаты с 2022 года будут начислять автоматически
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Все положенные россиянам пособия и выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически, ...
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21.09.2021, 17:24
Путин заявил о восстановлении российской экономики после коронавируса
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин объявил о восстановлении российской экономики и полн...
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21.09.2021, 16:00
Мишустин рассказал о повышении МРОТ в 2022 году
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что со следующего года вырастет размер ...