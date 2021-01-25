Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные ограничения

25 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече со студентами российских ВУЗов заявил, что появилась возможность постепенно снимать коронавирусные ограничения.



По словам президента, возможности постепенно снимать ограничения дает стабилизация ситуации с коронавирусом. Президент отметил, что в России количество новых случаев заболевания уже меньше, чем случаев выздоровления.



Путин отдельно почеркнул усилия, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом властями Москвы.



«Их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается», - приводит слова президента официальный сайт Кремля.



По словам Путина, это дает возможность в том числе вернуться к обычному учебному ритму.