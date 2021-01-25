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Власть     25.01.2021 15:07

Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные ограничения

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

25 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече со студентами российских ВУЗов заявил, что появилась возможность постепенно снимать коронавирусные ограничения.

По словам президента, возможности постепенно снимать ограничения дает стабилизация ситуации с коронавирусом. Президент отметил, что в России количество новых случаев заболевания уже меньше, чем случаев выздоровления.

Путин отдельно почеркнул усилия, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом властями Москвы.

«Их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается», - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

По словам Путина, это дает возможность в том числе вернуться к обычному учебному ритму.

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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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