6 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник провел беседу с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым и заявил, что нет ясности, когда другие страны откроют границы для россиян.
«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
В связи с этим Путин предложил продумать шаги по выводу авиационной отрасли из кризиса, вызванного коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Россия не вошла в список стран, для которых страны Евросоюза с 1 июля открыли свои границы.
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