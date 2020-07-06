6 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин во вторник провел беседу с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым и заявил, что нет ясности, когда другие страны откроют границы для россиян.



«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



В связи с этим Путин предложил продумать шаги по выводу авиационной отрасли из кризиса, вызванного коронавирусом.



Ранее сообщалось, что Россия не вошла в список стран, для которых страны Евросоюза с 1 июля открыли свои границы.