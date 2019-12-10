10 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении в 2020 году минимального размера пенсий, индексации пособий ветеранам и введении выплат «детям войны», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
С 2020 года минимальный размер пенсий в Москве с учетом доплаты составит 19,5 тысячи рублей. Кроме того, на 5,6% будут проиндексированы пособия ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, с января 2020 года устанавливается ежемесячная выплата москвичам, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Ранее эта категория москвичей не имела права на особые меры социальной поддержки. Новую выплату будут получать более 80 тысяч человек.
Всего в 2020 году социальные выплаты из городского бюджета будут получать 3,1 миллиона москвичей.
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