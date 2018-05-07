7 мая. Mossovetinfo.ru – Размер выплат донорам крови и ее компонентов повышен в Москве на 20%. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В случае однократной сдачи крови донор получит 4080 рублей (ранее – 3400), плазмы – 3600 рублей, тромбоцитов – 5760 рублей, эритроцитов методом автоматического афереза – 6000 рублей.
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