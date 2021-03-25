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Власть     25.03.2021 13:31

Решение о продлении льготной ипотеки примут до 1 июля по каждому региону

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Теги:  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  Правительство РФ  ипотека  льготная ипотека 

25 марта. Mossovetinfo.ru — До первого июля правительство России примет решение о продлении программы льготной ипотеки в каждом конкретном регионе, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В каждом регионе сейчас разная ситуация. Мы сейчас проанализируем все и, скорее всего, будем предлагать дифференцированный подход по поддержке», - приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

По словам вице-премьера, в тех регионах, где уровень спроса «перегрелся», программа льготной ипотеки может быть приостановлена до тех пор, пока на рынке не появится достаточное количество предложений и стоимость жилья не опустится.

При этом, в правительстве считают, что программу льготной ипотеки необходимо продлевать, однако нельзя допускать резкого роста цен на жилье.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в ведомстве рассчитывают на продление программы льготной ипотеки, при этом готовы принять участие в ее корректировке.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье. В тоже время, Набиуллина назвала ряд регионов, в которых программу можно продлить, так как спрос на недвижимость еще не восстановился.

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Теги: 
Марат Хуснуллин  Хуснуллин  Правительство РФ  ипотека  льготная ипотека 

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