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Власть     26.06.2023 12:28

Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами - министр культуры РФ

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Теги:  "Троица" Рублева  икона  стостяние  реставрация  Минкульт 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния экспертами на расширенном реставрационном совете, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Для иконы (в реставрационном центре имени Грабаря - ред.) подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", - написала Любимова в своем -канале Telegram-канале.

Икона до 18 июля находится в храме Христа Спасителя.

Фото: сайт Храма Христа Спасителя


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Теги: 
"Троица" Рублева  икона  стостяние  реставрация  Минкульт 

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