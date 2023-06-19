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Власть
26.06.2023, 12:28
Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами - министр культуры РФ
26 июня — Mossovetinfo.ru — Решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния э...
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Власть
23.06.2023, 19:28
Купаться в зоне отдыха Тропарево запрещено - Роспотребнадзор
23 июня — Mossovetinfo.ru — Временно запрещено купание в зоне отдыха Тропарево в Москве в связи с несоответствием ка...
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Власть
19.06.2023, 15:54
Мишустин поручил вице-премьерам лично контролировать реализацию поручений Путина на Петербургском форуме
19 июня — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании дал поручение св...