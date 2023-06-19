26 июня — Mossovetinfo.ru — Решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния экспертами на расширенном реставрационном совете, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Для иконы (в реставрационном центре имени Грабаря - ред.) подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", - написала Любимова в своем -канале Telegram-канале.Фото: сайт Храма Христа Спасителя