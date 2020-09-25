25 сентября. Mossovetinfo.ru - Решения о возможном разведении в следующем году выборов в Госдуму и единого дня голосования в регионах пока нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



По словам Пескова, этот вопрос обсуждается, существуют мнения «за» и «против» разведения, но конкретного решения на данный момент не принято.



Ранее в ряде СМИ появились сообщения о намерении властей провести Единый день голосования в регионах весной, а выборы в Госдуму - осенью 2021 года.