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Власть
21.01.2020, 12:43
Родителям четырех и более детей предлагается дать возможность досрочного выхода на пенсию
21 января. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность родителям четырех и более детей досрочного выхода на пенсию, документ размещен в электронной базе Госдумы. ...
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Власть
20.01.2020, 16:50
Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию
20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмит...
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Власть
20.01.2020, 13:48
Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить вместо него замглавы СК Игоря Краснова
20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил освободит Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России и предложил Совету Федерации назначить на этот пост Игоря Крас...