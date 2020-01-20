21 января. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность родителям четырех и более детей досрочного выхода на пенсию, документ размещен в электронной базе Госдумы.



Право досрочного выхода на пенсию предлагается дать гражданами, имеющим четырех и более детей в одном браке (в том числе усыновленных). Мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.



В связи с тем, что реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, закон предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года, чтобы данные расходы были учтены при формировании бюджета на 2021 год.