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Власть     21.01.2020 12:43

Родителям четырех и более детей предлагается дать возможность досрочного выхода на пенсию

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Теги:  Госдума  законопроекты  пенсия  многодетные семьи 

21 января. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность родителям четырех и более детей досрочного выхода на пенсию, документ размещен в электронной базе Госдумы.

Право досрочного выхода на пенсию предлагается дать гражданами, имеющим четырех и более детей в одном браке (в том числе усыновленных). Мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

В связи с тем, что реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, закон предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года, чтобы данные расходы были учтены при формировании бюджета на 2021 год.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  пенсия  многодетные семьи 

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