В ГД предложили дать Росгвардии право оцеплять объекты при попытке незаконного проникновения

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий Росгвардии право оцеплять объекты в случае попыток незаконного проникновения на них, законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.



Также согласно законопроекту, Росгвардия получит право оцеплять акватории важных государственных объектов в случае попыток незаконного проникновения.



По мнению авторов законопроекта, отсутствие у Росгвардии права оцеплять и блокировать акватории государственных объектов, создает реальные угрозы их безопасности.



Отмечается, что в 2018-2019 годах Росгвардия пресекла 142 попытки незаконного проникновения на территории и в акватории охраняемых объектов, в ходе которых возникала необходимость оцепления.