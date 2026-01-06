 
Актуальные темы: переговоры
Власть     10.02.2026 17:25

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram

Теги:  Telegram  телеграм  работа  ограничения  замедление  Роскомнадзор 

10 февраля  — Mossovetinfo.ru —  Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения российского законодательства, сообщила пресс-служба ведомства, отмечается в заявлении Роскомнадзора.

Также отмечается, что ранее, в августе 2025 года, сообщалось что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений.

«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», - говорится в сообщении.

Также СМИ, со ссылкой на информацию из правоохранительных органов, что почти 30 млн рублей достигли долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ.

В марте 2025 года Роскомнадзор объясняет сбои у ряда интернет-сервисов в РФ использованием иностранной инфраструктуры.

