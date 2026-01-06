10 февраля — Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram до тех пор, пока н...

27 января — Mossovetinfo.ru — Мониторинг капремонта 6514 школ за период трех лет позволил сэкономить 25% затрат, сообщил...

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 500 храмов будут работать в Москве на Рождество, посетят их более 1 миллиона челове...