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Власть     18.06.2020 15:10

Роскомнадзор разблокировал Telegram

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Теги:  Роскомнадзор  telegram  телеграм  Генпрокуратура 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку мессенджера Telegram, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что решение согласовано с Генеральной прокуратурой. Также в сообщении отмечается, что в ведомстве позитивно оценили готовность противодействовать терроризму и экстремизму, высказанную основателем мессенджера.

Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.

15 июня 2020 года в Госдуму был внесен законопроект запрещающий блокировку мессенджера Telegram.


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Теги: 
Роскомнадзор  telegram  телеграм  Генпрокуратура 

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