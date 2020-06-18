18 июня. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку мессенджера Telegram, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что решение согласовано с Генеральной прокуратурой. Также в сообщении отмечается, что в ведомстве позитивно оценили готовность противодействовать терроризму и экстремизму, высказанную основателем мессенджера.



Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.



15 июня 2020 года в Госдуму был внесен законопроект запрещающий блокировку мессенджера Telegram.