18 июня. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку мессенджера Telegram, сообщается на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что решение согласовано с Генеральной прокуратурой. Также в сообщении отмечается, что в ведомстве позитивно оценили готовность противодействовать терроризму и экстремизму, высказанную основателем мессенджера.
Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора. Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается блокировать Telegram, однако мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям.
15 июня 2020 года в Госдуму был внесен законопроект запрещающий блокировку мессенджера Telegram.
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