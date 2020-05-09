Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений

9 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемического распространения COVID-19



Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.



При наличии в субъекте Российской Федерации на момент принятия решения в соответствии с настоящими методическими рекомендациями уже снятых ограничений на отдельные виды деятельности или их отсутствии, решение может не пересматриваться. То есть предприятия, которые уже открыты в регионах, продолжат свою работу.



Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.



На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.



На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале



На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.



На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).