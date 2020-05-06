6 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор разработал план поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.
По мнению ведомства, снятие ограничений необходимо проводить в три этапа.
«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер - это четкий методический инструмент для этой работы. Он предусматривает этапность, мы предлагаем три этапа», - рассказала Попова.
На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и прогулки на улицах с детьми.
На втором этапе предлагается разрешить прогулки на улице с соблюдением социальной дистанции, а также возобновление работы образовательных учреждений и открытие точек торговли большой площади с ограничением числа посетителей. Также предлагается разрешить семейные прогулки.
На третьем этапе предусмотрено открытие парков и скверов, прогулки в которых будут разрешены с соблюдением социальной дистанции, а также снятие всех ограничений с работы предприятий торговли.
При этом Попова отметила, что решение о поэтапном снятии ограничений и запуске мер в рамках того или иного этапа должны принимать главы регионов, опираясь на консультации и мнение главных санитарных врачей регионов. В случае осложнения эпидемиологической ситуации в регионе, ограничительные меры могут быть возобновлены.
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