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Власть     06.05.2020 16:23

Роспотребнадзор разработал план поэтапного снятия ограничений

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Теги:  Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус  ограничения 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор разработал план поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.

По мнению ведомства, снятие ограничений необходимо проводить в три этапа.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер - это четкий методический инструмент для этой работы. Он предусматривает этапность, мы предлагаем три этапа», - рассказала Попова.

На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и прогулки на улицах с детьми.

На втором этапе предлагается разрешить прогулки на улице с соблюдением социальной дистанции, а также возобновление работы образовательных учреждений и открытие точек торговли большой площади с ограничением числа посетителей. Также предлагается разрешить семейные прогулки.

На третьем этапе предусмотрено открытие парков и скверов, прогулки в которых будут разрешены с соблюдением социальной дистанции, а также снятие всех ограничений с работы предприятий торговли.

При этом Попова отметила, что решение о поэтапном снятии ограничений и запуске мер в рамках того или иного этапа должны принимать главы регионов, опираясь на консультации и мнение главных санитарных врачей регионов. В случае осложнения эпидемиологической ситуации в регионе, ограничительные меры могут быть возобновлены.


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Теги: 
Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус  ограничения 

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