28 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор совместно с Минтруда подготовил и утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в кинотеатрах, сообщается на официальном сайте ведомства.
Решение об открытии кинотеатров будет приниматься региональными властями исходя из рекомендаций главных санитарных врачей регионов.
Для сотрудников кинотеатров обязательно ношение масок и перчаток, для посетителей ношение масок носит рекомендательный характер, о перчатках не упоминается. Кроме того, сотрудники кинотеатров должны иметь запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук.
Перед началом работы и в течение рабочей смены сотрудникам кинотеатров необходимо измерять температуру. Контакты между сотрудниками разных отделов не связанных производственными процессами должны быть ограничены.
Запрещается прием пищи сотрудниками на рабочих местах. Прием пищи сотрудниками должен проходить либо в специальных комнатах, либо в пунктах общественного питания.
При рассадке зрителей кинотеатры обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, однако этот пункт не касается членов одной семьи или лиц, проживающих вместе.
В местах общего пользования и в служебных помещениях необходимо организовать места обработки рук.
Необходимо организовать влажную уборку помещений, каждые два часа проводить дезинфекцию поверхностей, проветривание, по возможности применять бактерицидное облучение помещений.
Для оплаты билетов использовать преимущественно бесконтактные способы оплаты, в барах проводить реализацию товаров преимущественно бесконтактными способами, в том числе с использованием вендинговых автоматов.
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