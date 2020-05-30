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Власть     30.05.2020 17:10

России необходимо готовиться к открытию зарубежного туризма - Путин

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Теги:  коронавирус  туризм  Владимир Путин  ограничения 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Россия должна определить, как действовать в условиях, когда многие страны снимают ограничения на туризм, введенные из-за коронавируса, заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности президент России Владимир Путин.

По словам президента, в первую очередь снимают ограничения те страны, экономика которых зависит от туризма. Однако при этом, некоторым из таких стран приходится возвращаться к ограничительным мерам, так как ситуация с коронавирусом после снятия ограничений ухудшается.

«Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», - заявил Путин.

С 27 марта связи с распространением коронавируса, Россия прекратила авиасообщение с другими странами, за исключением гуманитарных рейсов, вывозных рейсов и рейсов, которые происходят по специальному решению правительства.


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Теги: 
коронавирус  туризм  Владимир Путин  ограничения 

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