30 мая. Mossovetinfo.ru – Россия должна определить, как действовать в условиях, когда многие страны снимают ограничения на туризм, введенные из-за коронавируса, заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности президент России Владимир Путин.



По словам президента, в первую очередь снимают ограничения те страны, экономика которых зависит от туризма. Однако при этом, некоторым из таких стран приходится возвращаться к ограничительным мерам, так как ситуация с коронавирусом после снятия ограничений ухудшается.



«Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», - заявил Путин.



С 27 марта связи с распространением коронавируса, Россия прекратила авиасообщение с другими странами, за исключением гуманитарных рейсов, вывозных рейсов и рейсов, которые происходят по специальному решению правительства.