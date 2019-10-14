14 октября. Mossovetinfo.ru – Россия не будет обсуждать тему Крыма в «нормандском формате», вопрос Крыма закрыт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Этот вопрос был закрыт в своё время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно», - заявил Песков.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он намерен вернуть вопрос Крыма в повестку дня встреч в «нормандском формате».



Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как на референдуме за вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина не признает результаты референдума и считает Крым своей территорией оккупированной Россией. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».