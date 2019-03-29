29 марта. Mossovetinfo.ru – Россия не будет регулировать интернет по китайскому варианты, создания собственного файрвола для отсечения нежелательного контента не планируется, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого общения с пользователями социальной сети «ВКонтакте».



Медведев отметил, что в Китае регулирование интернета с помощью создания собственного файрвола часто не приносит желаемых результатов.



При этом премьер-министр заявил, что проблема распространения «фейк ньюс» существует, эта проблема касается не только России, а всей информационной среды. По мнению Медведева, тотальные запреты в этой области не нужны, но на подобные вещи власть должна реагировать.