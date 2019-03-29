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Власть     29.03.2019 16:23

Россия не будет регулировать интернет по китайскому образцу - Медведев

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Теги:  Дмитрий Медведев  интернет 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Россия не будет регулировать интернет по китайскому варианты, создания собственного файрвола для отсечения нежелательного контента не планируется, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого общения с пользователями социальной сети «ВКонтакте».

Медведев отметил, что в Китае регулирование интернета с помощью создания собственного файрвола часто не приносит желаемых результатов.

При этом премьер-министр заявил, что проблема распространения «фейк ньюс» существует, эта проблема касается не только России, а всей информационной среды. По мнению Медведева, тотальные запреты в этой области не нужны, но на подобные вещи власть должна реагировать.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  интернет 

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