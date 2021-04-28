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Власть     29.04.2021 13:57

Россия не будет терпеть поведение, демонстрируемое Чехией - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  Чехия  Болгария  Прибалтика 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Россия не намерена терпеть поведение, демонстрируемое Чехией и рядом других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем», - заявил Песков в эфире Первого канала.

Ранее Прага и Москва взаимно выслали десятки дипломатов, кроме того, Чехия обвинила двух российских граждан во взрыве склада с боеприпасами в 2014 году и объявила их в розыск. В знак солидарности с Чехией страны Прибалтики также выслали российских дипломатов. Россия в ответ выслала несколько дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии.

Позднее Болгария обвинила шестерых россиян во взрывах на оружейных заводах, попытках покушения на болгарских граждан, в том числе болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которому принадлежали боеприпасы, взорвавшиеся в Чехии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  Чехия  Болгария  Прибалтика 

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