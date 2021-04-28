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Власть
29.04.2021, 17:18
МИД РФ о призывах Зеленского изменить минские соглашения: Киеву следует не усугублять ситуацию
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном изменении минских соглашений. «Россий...
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Власть
29.04.2021, 13:57
Россия не будет терпеть поведение, демонстрируемое Чехией - Песков
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Россия не намерена терпеть поведение, демонстрируемое Чехией и рядом других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что сейчас творят че...
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Власть
28.04.2021, 09:28
КС разъяснил возможность взыскания судами единственного жилья должника
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Конституционный суд РФ постановил, что, в некоторых случаях нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона о банкротстве, позволяющие изымать у должника (банкро...