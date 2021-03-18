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Власть     18.03.2021 09:25

Посла России в Вашингтоне вызвали в Москву для обсуждения отношений с США

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Теги:  Россия  США  МИД РФ  посол  отзыв 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Посол России в США Анатолий Антонов отозван в Москву для консультаций о перспективах российско-американских отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в последние годы американское руководство завело отношения между двумя странами практически в тупик, однако МИД РФ стремится не допустить их «необратимой деградации». Поэтому в российском МИДе намерены определить, каким образом можно выправить двусторонние отношения между Россией и США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь отметила, что она не помнит таких шагов, как отзыв посла со стороны России и отметила напряженную атмосферу во взаимоотношениях двух стран. В тоже время, Захарова подчеркнула, что посол отозван для консультаций, и призвала воспринимать этот шаг «менее эмоционально».

В свою очередь, в госдепартаменте США заявили, что «ясно осознают» посыл российской стороны. Однако не стали комментировать возможность отзыва американского посла из Москвы.

Решение об отзыве Антонова в Москву было принято публикации доклада американской разведки, в котором утверждается, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2020 году. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин заплатит за вмешательство в американские выборы.

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Теги: 
Россия  США  МИД РФ  посол  отзыв 

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