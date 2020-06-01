1 июня. Mossovetinfo.ru – Россия пока не принимала решения об открытии границ для иностранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось», - заявил Песков.



В тоже время, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что режим закрытых границ не распространяется на официальные делегации, которые приглашены в России на Парад Победы.



В связи с распространением коронавируса, с 30 марта Россия закрыла границы страны. Временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.