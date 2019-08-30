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Власть     30.08.2019 17:22

Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы

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Теги:  День Победы  75-летие Победы  Владимир Зеленский  приглашение 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Россия направит приглашение на празднование 75-летия Победы президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил журналистам на брифинге в Кремле помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков также сообщил, что на данный момент свое участие в праздничных мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили лидеры 17 стран, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Чехии, Сербии, Кубы, Монголии, Венесуэлы, Молдавии и других стран.

Приглашения также направлены канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. Кроме того, в июне президент России Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы президента США Дональда Трампа. Трамп воспринял приглашение позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения. По словам Ушакова, приглашение было отправлено, однако ответ на него американская сторона пока не дала.


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Теги: 
День Победы  75-летие Победы  Владимир Зеленский  приглашение 

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