30 августа. Mossovetinfo.ru – Россия направит приглашение на празднование 75-летия Победы президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил журналистам на брифинге в Кремле помощник президента России Юрий Ушаков.



Ушаков также сообщил, что на данный момент свое участие в праздничных мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили лидеры 17 стран, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Чехии, Сербии, Кубы, Монголии, Венесуэлы, Молдавии и других стран.



Приглашения также направлены канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. Кроме того, в июне президент России Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы президента США Дональда Трампа. Трамп воспринял приглашение позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения. По словам Ушакова, приглашение было отправлено, однако ответ на него американская сторона пока не дала.