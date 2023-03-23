Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года

2 апреля, Mossovetinfo.ru - Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, говорится в Заявлении Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака о ситуации на рынке нефти. Заявление размещено на сайте Правительства России.



Текст Заявления:

"Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределённости и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.

В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками".