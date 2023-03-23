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Власть     02.04.2023 20:08

Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года

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Теги:  Россия  нефть  сокращение  энергетика. Новак  Правительство России 

2 апреля, Mossovetinfo.ru - Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, говорится в Заявлении Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака о ситуации на рынке нефти. Заявление размещено на сайте Правительства России.

Текст Заявления:
"Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределённости и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.
В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками".

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Теги: 
Россия  нефть  сокращение  энергетика. Новак  Правительство России 

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