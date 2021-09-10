 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     10.09.2021 11:06

Россия снимает ограничения на авиасообщения с Белоруссией

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Белоруссия  авиасообщение  ограничения  отмена 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, сообщает оперативный штаб.

Ограничения на авиасообщение между двумя странами были введены в связи с пандемией коронавируса. В июне и августе 2021 года часть ограничений была снята, однако число авиарейсов было по-прежнему ограничено. Теперь авиасообщение между Россией и Белоруссией будет восстановлено в полном объеме.

В феврале 2021 года Россия и Белоруссия восстановили железнодорожное сообщение, которое также было приостановлено из-за пандемии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Белоруссия  авиасообщение  ограничения  отмена 

Возврат к списку

Лента новостей

15:50 Общество Исследование показало, что почти две трети россиян раздражает работа

15:31 В России ВС РФ обязал проверять, добровольно ли увольняются работники, написавшие заявление об увольнении

14:12 В России ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,75%

14:04 Власть Союзные программы России и Белоруссии. Список

13:51 Власть Одобрены 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru