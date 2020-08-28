28 августа. Mossovetinfo.ru – Один из старших дипломатов Послоьства Норвегии в России объявлен «persona non grata», его аккредитация будет прекращена в течение трех дней, сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Сообщается, что данная мера является ответом на действия норвежских властей, которые 18 августа объявили «persona non grata» одного из российских дипломатов.
Также сообщается, что посол Королевства Норвегия в Москве Р.Ресаланд был приглашен в МИД, где ему было заявлено, что политика властей Норвегии является деструктивной и негативно сказывается на двусторнних отношениях двух стран. Ответственность за это российская сторона возложила на Осло.
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