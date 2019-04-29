29 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства.



По словам Путина, если Россия будет давать украинским гражданам российское гражданство, а Украина давать свое гражданство россиянам, то в конечном итоге две страны придут к общему гражданству, от этого выиграют граждане обеих стран.



Ранее президент России своим указом упростил получение российского гражданства для граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР. Позднее Путин заявил, что упрощенный порядок предоставления российского гражданства может быть распространен на всех граждан Украины.



В ответ на это новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается «соблазнить граждан Украины паспортами РФ» и выразил мнение, что получить российское гражданство захотят немногие из украинских граждан. Также Зеленский заявил, что Украина также может начать предоставлять украинское гражданство и убежище всем, кто хочет «бороться за свободу».